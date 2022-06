$!Blanca Félix pide respetar la diversidad tras ser atacada en redes por su apariencia

La también ganadora del Campeón de Campeones 2022 con el Rebaño femenil dijo que había compartido ese tuit para hacer visible el tipo de mensajes que recibe casi que a diario por su apariencia y los cuales, aseguró, ya no le afectan.

“Respecto al tuit que compartí ayer... Gracias por sus bonitos mensajes defendiéndome, a estas alturas de mi vida esos tipos de comentarios ya no me afectan, los he recibido toda mi vida desde que era una niña, sé de qué tipo de personas vienen, pero...