En declaraciones para Mediotiempo, el ex futbolista de Chivas hizo menos a los Rojinegros al afirmar que siempre ha visto como un equipo “insignificante” al Atlas e incluso confesó que cuando les hacía gol no lo celebraba.

“Contra Atlas no los festejaba (los goles), pero con América sí se vivía intensamente. Lo más importante es que lo disfrute el jugador, porque son pocos los Clásicos que podrán llegar a jugar, porque no los tienen asegurados por 5 o 6 años. A lo mejor pueden jugar 1 o 2 Clásicos, pero que los jueguen con esa intensidad y que los ganen. Lo he dicho, (Atlas) es un equipo que, en lo personal, se me hace insignificante, y festejarles un gol, no se me hacía atractivo”, dijo el Bofo Bautista.

El Bofo, que en 210 partidos con Chivas convirtió 59 goles, le anotó en tres ocasiones al eterno rival.

Bautista explicó que jamás tomó a mal los insultos por parte de la afición rival e incluso dijo que se motivaba para demostrar su calidad en el terreno de juego.

“Hay tipos de jugadores, a los que insultan y se van para abajo, pero yo era un tipo de jugador que me gustaba que la afición me estuviera gritando, para decirles: ‘Mira, ahorita te voy a demostrar dentro de la cancha cómo se hace’; y hacer unas jugadas o meter gol y callar a la gente. Con respeto: ‘Me estás grite y grite, sin importar, y ahí está ese gol... ¿Te gustó?’. Así los callaba, pero no llegar más allá como insultarlos, golpearlos o aventarles algo, no. Pero es parte del futbol”.