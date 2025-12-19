$!Bologna elimina al Inter en penales y jugará la final de la Supercopa italiana

El desenlace fue tan tenso como inusual: cinco ejecuciones falladas de manera consecutiva antes de que la serie encontrara resolución en el Al-Awwal Park de Arabia Saudita.

La Supercopa italiana vivió una de sus noches más insólitas. El Bologna venció al Inter de Milán por 4-3 en la tanda de penales, tras empatar 1-1 en los 90 minutos, y aseguró su lugar en la final.

El partido arrancó con un golpe inmediato. A los 72 segundos, Marcus Thuram conectó de volea un centro de Bastoni y adelantó a los nerazzurri. Bologna acusó el impacto, pero mantuvo el orden y poco a poco equilibró el trámite.

La reacción llegó pasada la media hora: tras revisión del VAR por una mano de Yann Bisseck, el árbitro Daniele Chiffi señaló penalti y Riccardo Orsolini no falló para el 1-1. El cierre del primer tiempo fue áspero, con un desvío de Lucumì que rozó el autogol y la lesión de Bernardeschi que obligó al cambio.

En la segunda mitad, el Inter buscó controlar con posesiones largas, mientras Bologna respondió cerrando espacios y castigando en transiciones. Hubo un penalti inicialmente concedido a los nerazzurri que fue revocado por el VAR y una secuencia de atajadas de Ravaglia que mantuvieron con vida a los rossoblù.

La paridad llevó la semifinal a los penales, donde el nervio se apoderó de todos: Bastoni, Moro, Barella, Miranda y Bonny fallaron de manera consecutiva, entre disparos desviados y atajadas de los arqueros. Bologna rompió la racha para ponerse 3-2 arriba, De Vrij empató para el Inter y finalmente Ciro Immobile sentenció el 4-3 con un remate al ángulo que desató la celebración.

Una final inédita

El resultado dejó fuera a los dos equipos de Milán y abrió paso a una definición inédita: Napoli, campeón de liga tras vencer 2-0 al Milán de Massimiliano Allegri, se medirá con Bologna, campeón de copa. La final se disputará el lunes 22 de diciembre en el mismo escenario de Riad, un duelo que premia la consistencia de ambos y promete un cierre vibrante para la temporada.