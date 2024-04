BOLONIA._ El Bologna, dirigido por el ítalo-brasileño Thiago Motta, ganó 3-0 a la Salernitana de Guillermo Ochoa este lunes, su octava victoria en nueve partidos para situarse a dos puntos de la tercera plaza de la Serie A, propiedad de la Juventus.

Los goles de Riccardo Orsolini (14), Alexis Saelemaekers (44) y Charis Lykogiannis (90+2) dieron el triunfo al equipo local, que suma 24 de los últimos 27 puntos que ha disputado. Su único resbalón desde principios de febrero fue la derrota 1-0 ante el Inter, líder incontestable de la competición.

Con 57 puntos, el Bologna consolida su cuarta posición, que le llevarían a la Champions la próxima temporada, pisando los talones a una Juventus en caída libre que perdió 1-0 ante la Lazio (7º) el sábado, logrando solo siete unidades en sus últimos nueve partidos.

La Salernitana se enfila hacia la segunda división tras esta nueva derrota que Memo Ochoa no vio ni en la banca; Costil tomó su sitio como titular. Dirigida este lunes por primera vez por Stefano Colantuono, su cuarto técnico esta temporada, tiene once puntos menos con el primer equipo que no descendería, el Empoli (17º).

La Jornada 30 italiana tuvo su primer turno el sábado con cinco partidos. El domingo de Pascua no hubo futbol, como manda la tradición en el país, y la segunda tanda de duelos se disputa este lunes.

El Inter, líder con 11 puntos de ventaja sobre el Milan (2º), cierra la fecha recibiendo al Empoli (17º).