Botman marca un gol brillante, pero el Newcastle United hace el ridículo

Sven Botman marcó el lunes un gol fabuloso para el Newcastle United. Sin embargo, no fue suficiente: los visitantes cayeron de forma dolorosa por 4-1 ante el recién ascendido Coventry City.

Botman dejó sin opciones al portero del Coventry, Carl Rushworth, con un potentísimo disparo desde el borde del área. El gol recortó distancias para el Newcastle, que acabó encajando una abultada derrota en los minutos finales.

El neerlandés comenzó el partido contra el Coventry como defensa central, junto al internacional inglés Malick Thiaw. Sean Steur pasó los 90 minutos en el banquillo del equipo derrotado. Milan van Ewijk disputó todo el encuentro como lateral derecho del conjunto local.

El Newcastle regresa así con mal pie del parón de selecciones y ocupa, por ahora, la undécima posición en la Premier League. El Coventry, dirigido por Frank Lampard, logra su segunda victoria de la temporada y se sitúa decimocuarto.

El mayor problema del Newcastle parece estar en la defensa. Ha encajado nada menos que trece goles en seis partidos. En ataque, el equipo de mitad de tabla ha marcado hasta ahora diez goles en la Premier League.