Brasil enfrenta a su rival maldito por el pase a cuartos del Mundial 2026

EAST RUTHERFORD._ Brasil buscará romper una larga deuda histórica este domingo cuando enfrente a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo que definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti llega como favorito por su calidad y tradición, aunque las estadísticas juegan en su contra. En cuatro enfrentamientos previos entre ambas selecciones, la Canarinha nunca ha conseguido una victoria.

El historial favorece a Noruega con dos triunfos y dos empates. El primer enfrentamiento terminó 1-1 en un amistoso disputado en 1988, mientras que en 1997 los europeos sorprendieron con una goleada de 4-2. El antecedente más recordado llegó en la Copa del Mundo de Francia 1998, cuando Noruega derrotó 2-1 a Brasil en la fase de grupos. El choque más reciente concluyó con empate 1-1 en 2006. Brasil llega a esta instancia tras dominar el Grupo C con siete puntos, producto de un empate 1-1 ante Marruecos y victorias sobre Haití (3-0) y Escocia (3-0). En los dieciseisavos de final superó 2-1 a Japón para mantenerse en la pelea por el título. Noruega también protagonizó una sólida actuación para instalarse en los octavos de final. El conjunto escandinavo goleó 4-1 a Irak, derrotó 3-2 a Senegal, cayó 4-1 frente a Francia y posteriormente eliminó 2-1 a Costa de Marfil en la ronda anterior.