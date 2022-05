“Fueron muy pocos días de charla y de conocimiento, pero vastos para entender qué es lo que está buscando la gente de Juárez con este proyecto que a uno lo motiva porque está buscando una solidez y una consolidación. Es una gran oportunidad y desafío”, dijo Cristante tras su presentación.

“Cuando tienes la posibilidad de encarar un proyecto nuevo, el orden, la voluntad y el compromiso son fundamentales, todo eso lo encontré en un día largo de charla y trabajo, y eso fue lo que directamente me convenció”, agregó.

El equipo finalizó el torneo Grita México C22 en el último lugar con 11 puntos después de tres triunfos, dos empates y 12 derrotas.

“Es un reto, no solamente porque estuvo el ‘Tuca’ en el torneo pasado, sino por lo que implica esta responsabilidad, no es superar a alguien que ya estuvo, es superarme yo, poner a este equipo a un nivel competitivo, ése es el reto. Este desafío me encanta, me emociona, me prende, me hace sentir vivo”, señaló Cristante.

“La idea es elevar la capacidad del equipo, equilibrarlo y llevarlo hacia arriba. Lo que ahora me atiende es esa valoración que hay que hacer, qué fue lo que pasó, dónde no nos podemos volver a equivocar, asumir la responsabilidad de todo esto que vino pasando como si hubiéramos sido los responsables directos”, apuntó Cristante, quien firmó con Bravos por un año.

Además de Querétaro, Cristante ha sido director técnico de Toluca, club donde fue portero en tres etapas: 1993-1994, 1995-1997 y 1998-2010. Durante esta última impuso la marca de imbatibilidad en el torneo Apertura 2008 con 772 minutos sin recibir goles.

(Con información de Reuters vía Yahoo)