$!Bravos reaccionan y salvan empate agónico ante Monterrey

La Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX regaló un partido lleno de emociones en el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde FC Juárez y Monterrey empataron 2-2 en un duelo intenso que se definió en los últimos minutos.
El encuentro arrancó con un golpe inmediato de la visita. Apenas a los 50 segundos, Djuka apareció para adelantar a Rayados, marcando uno de los goles más tempraneros del torneo.
El partido mantuvo un ritmo alto y con constantes aproximaciones en ambas áreas. Antes del descanso, Monterrey amplió la ventaja cuando Jesús “Tecatito” Corona marcó al 45+8, poniendo el 0-2 momentáneo para los regiomontanos.
En la segunda mitad, los Bravos salieron con mayor determinación y comenzaron a presionar en busca de la remontada. La recompensa llegó al minuto 49, cuando Jairo Torres apareció para marcar el 2-1, encendiendo el ánimo de la afición local.
Con el paso de los minutos, FC Juárez mantuvo la intensidad y buscó el empate hasta el final del encuentro.
Cuando parecía que Rayados se llevaría la victoria, llegó el momento clave del partido. En el 90+1, Óscar Estupiñán aprovechó la oportunidad vía penal para marcar el 2-2, desatando la celebración en el estadio y sellando una reacción memorable de los Bravos.
El empate reflejó la intensidad del encuentro, con un Monterrey contundente en la primera mitad y un FC Juárez que nunca dejó de luchar y encontró premio en el cierre del partido.
Así, ambos equipos repartieron puntos en un duelo vibrante que mantuvo la emoción hasta el último instante.
(Con información de Liga MX)