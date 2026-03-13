$!Bravos reaccionan y salvan empate agónico ante Monterrey

El encuentro arrancó con un golpe inmediato de la visita. Apenas a los 50 segundos, Djuka apareció para adelantar a Rayados, marcando uno de los goles más tempraneros del torneo.

La Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX regaló un partido lleno de emociones en el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde FC Juárez y Monterrey empataron 2-2 en un duelo intenso que se definió en los últimos minutos.

El partido mantuvo un ritmo alto y con constantes aproximaciones en ambas áreas. Antes del descanso, Monterrey amplió la ventaja cuando Jesús “Tecatito” Corona marcó al 45+8, poniendo el 0-2 momentáneo para los regiomontanos.

En la segunda mitad, los Bravos salieron con mayor determinación y comenzaron a presionar en busca de la remontada. La recompensa llegó al minuto 49, cuando Jairo Torres apareció para marcar el 2-1, encendiendo el ánimo de la afición local.

Con el paso de los minutos, FC Juárez mantuvo la intensidad y buscó el empate hasta el final del encuentro.

Cuando parecía que Rayados se llevaría la victoria, llegó el momento clave del partido. En el 90+1, Óscar Estupiñán aprovechó la oportunidad vía penal para marcar el 2-2, desatando la celebración en el estadio y sellando una reacción memorable de los Bravos.

El empate reflejó la intensidad del encuentro, con un Monterrey contundente en la primera mitad y un FC Juárez que nunca dejó de luchar y encontró premio en el cierre del partido.

Así, ambos equipos repartieron puntos en un duelo vibrante que mantuvo la emoción hasta el último instante.

(Con información de Liga MX)