Mazatlán FC Sub 14 dominó un partido de mucho contacto físico y llegadas, en el que terminó venciendo 2-0 a Cuervitos EMFUT Sinaloa.

En la categoría Sub 13, Mazatlán superó por la mínima de 1-0 a la Academia O de Nuevo León, tras un partido jugado en el Centro de Formación Cañonero. El único tanto del encuentro fue obra de José Antonio Ramos, dando los tres puntos a los locales.

Ya para el complemento, Mazatlán siguió atacando la meta rival, sin embargo, no pudo concretar la mayoría de sus ofensivas y solo pudieron anotar un gol más, casi al final del partido, obra de Víctor Araujo, quien cruzó al arquero para el 2-0.

Muralla Mazatlán se impuso 3-0 a Nido Águila Mazatlán en categoría Sub 11. Lo autores de los tantos fueron Leonid Cervantes, Jesús Chávez y Santiago Robles.

Los Tuzos mazatlecos también ganaron en la Sub 16 con un contundente 3-0 sobre Deportivo Abraham González de Chihuahua. Ángel Guerra, Ángel Devora, y Luis Manuel Parente fueron los anotadores del Pachuca.

Por su parte, Pachuca Mazatlán obtuvo una importante victoria en la categoría Sub 9 cuando derrotó 2-0 a Club Patos Feos-Nayarit, con anotaciones de Edher Valenzuela y Paúl Osuna.

Pasando a la división femenil, Mazatlán FC ‘A’ Sub 19 le pegó 4-0 a Zona Norte Pueblitos-Sonora, gracias a un doblete de Clara Rangel, sumado a los tantos previos de Karen Covarrubias y Mariana Loza.

En Sub 14, AM Sports Mazatlán superó 2-0 a Deportivo Gabriel Leyva Mazatlán con goles de Iker Castro y Maximiliano Flores. En tanto, Academia Dragones Mazatlán venció 1-0 a Atlético La Vaquita Sinaloa, gracias a un solitario gol de Jaime Rendón, esto en la Sub 8.

OTROS RESULTADOS

En otros juegos, León Filial Mazatlán goleó 5-1 a Lobos Intece Mazatlán, en Sub 14.

Santos Tiburones-Sinaloa goleó 7-0 a Astros Mazatlán en Sub 10, Piedrera FC Sinaloa 1-0 a Pachuca Mazatlán en Sub 18, misma categoría donde Academia Tigres Mazatlán derrotó 1-0 a Conalep Mazatlán.

SEGUNDA JORNADA

Este viernes continúan las acciones de Copa Mazatlán con partidos de la segunda jornada, a partir de las 8:00 horas, en canchas de la Unidad Juárez, Toledo Corro, SAM y Centro de Formación de Mazatlán FC, entre otras.