La escuadra de Mazatlán FC Sub 12 no tuvo problemas para ligar dos nuevas victorias en la categoría, mismas que lo ponen como claro favorito a la corona de los nacidos en 2011.

Por su parte, Jara Soccer Mazatlán no pudo ante el ímpetu de FC Lecheros Durango y perdió por marcador de 3-2 en la categoría Sub 13.

Mazatlán ‘A’ Sub 19 Femenil cayó 2-1 ante Águilas FC Vallarta Jalisco, mientras que los Cañoneros Sub 15 le pegaron 5-0 a Acuña Coahuila.

Continuando con más resultados de las básicas cañoneras, la Sub 14 goleó 8-0 a Atlético Teksid-Coahuila, en tanto, la Sub 13 doblegó 2 goles a 0 a la Academia Laufa-USA.

Muy temprano por la mañana, Mazatlán FC Sub 12 sostuvo su primer encuentro en los campos de la Unidad Deportiva Benito Juárez, vapuleando por 9-0 a Deportivo Kamcat-Colima, en un festín de goles para sus delanteros.

Los porteños se habían adelantado con los goles de José Picos y David Laveaga, pero los visitantes tiraron de garra y esfuerzo para darle la vuelta con un doblete de José Correa y otro tanto de Edthson Casillas.

En Sub 12, Academia Santos Mazatlán cayó 6-0 ante la Academia O de Nuevo León, mientras que Instituto Piaget Sinaloa hizo ver su suerte con un 5-0 a Paredes Soccer Mazatlán en la misma categoría.

Pachuca Mazatlán igualó 1-1 con Cosmos Soccer-Tamaulipas en la Sub 13, Cefor Santos Lala- Coahuila aplastó 14-0 a D’portenis Mazatlán en Sub 10, y la Academia Muralla Mazatlán fue sorprendida 1-0 por Club Rayitos FC-Baja California Sur, en duelo de la Sub 11.