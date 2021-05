Carlos Bilardo, quien no sabe que murió Maradona, preguntó por Diego

BUENOS AIRES, Argentina._ Carlos Salvador Bilardo, técnico Campeón del Mundo con Argentina en México 86’, no sabe que Diego Armando Maradona falleció en noviembre pasado, toda vez que su familia decidió no informarle para no afectar su estado de salud, toda vez que padece una enfermedad neurodegenerativa.

Sin embargo, quien fuera su asistente, Miguel Lemme, reveló que hace poco, cuando visitó al estratega en la casa de asistencia donde vive, el estratega preguntó por el Pelusa.

“Pasaron un flash (repetición en la televisión) y él me pregunta: ‘¿Dónde está el 10? y yo enseguida le contesto: ‘no sé dónde anda el loco, qué sé yo dónde andará ese muchacho”, señaló Lemme en entrevista con Súper Deportivo Radio en Argentina.

Y es que desde que Maradona murió el pasado 25 de noviembre del 2020, la familia del Doctor Bilardo, decidió no informarle absolutamente nada ni del fallecimiento del “Pelusa”, ni tampoco de José Luis “Tata” Brown, quien falleció de Alz Heimer en 2019, al igual que de la muerte de Alejandro Sabella, técnico de la Selección en Brasil 2014.

“Está bien que la familia no le contó lo de Diego y el ‘Tata’, porque no podemos solucionar nada contándole y aparte le puede hacer mal, (...) cada vez que aparece algo así (de Maradona), los chicos le cambian lo que está mirando, no quieren que vea.