En la pieza musical de 3 minutos con 34 segundos suena un ensamble de instrumentos como el acordeón, guitarras, contrabajo y trompetas que dan forma a la estructura utilizada y popularizada por otros artistas del género como Christian Nodal. Las primeras líneas de su interpretación dicen:

“Me muero de tristeza porque ella ya no está y yo sé bien que nunca, que nunca volverá. Me muero de tristeza, muere mi corazón porque siente su ausencia, lo mata ese dolor. Quiero que alguien me ayude porque ya no sé qué hacer. Estoy desesperado, creo que voy a enloquecer”.

El gusto de Carlos de los Cobos por la música y el canto no es novedad. En las reacciones a su publicación, diversos aficionados aseguraron haberlo escuchado cantar en su faceta como jugador profesional con el América y la Selección Mexicana. Sin embargo, su afición por el arte se dio a conocer en mayor medida durante su estancia en El Salvador, donde dirigió al combinado nacional.