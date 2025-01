“¡Se me hace una falta de respeto total y muy bajo lo que Martín Anselmi le está haciendo a Cruz Azul! Pides jugadores, te contrataron lo que quisiste, ¿y ahora dices que te vas? Sí te compré ese verso. Pero se me olvida que eres argentino... ¡Si esto con Porto ya lo traías desde hace meses!”, escribió Hermosillo, visiblemente molesto.

En un contundente mensaje en redes, el ex delantero lamentó que Anselmi, tras un año en Cruz Azul, decida dejar el proyecto cuando aún tiene compromisos pendientes.

Carlos Hermosillo , uno de los máximos ídolos del Cruz Azul , no se guardó nada al criticar al técnico Martín Anselmi , quien estaría cerca de abandonar al club para asumir un nuevo reto con el Porto en Europa. A través de sus redes sociales, Hermosillo calificó la decisión como “corriente y baja” y expresó su descontento con el momento en el que podría concretarse esta salida.

El ex futbolista también subrayó la importancia de que el Porto pague la cláusula de rescisión en caso de que se concrete la transferencia.

“Me imagino que hay una cláusula de rescisión, ¡ojalá la paguen! ¡Tú te lo pierdes, mi querido Anselmi!”, concluyó.

Los números de Anselmi en Cruz Azul

Martín Anselmi, quien llegó a Cruz Azul en 2024, dejaría el equipo con un balance positivo en sus 50 partidos como técnico. Bajo su dirección, el club obtuvo 28 victorias, 10 empates y 12 derrotas, lo que les permitió disputar una final y una semifinal durante su gestión.

A pesar de los logros, Hermosillo cuestionó la lealtad del estratega, señalando que la negociación con el Porto podría haberse planeado con meses de antelación, lo que, en su opinión, traiciona la confianza de la institución y de la afición.

El sueño europeo de Anselmi

Aunque el técnico aún no ha confirmado su salida oficialmente, su posible llegada al Porto marcaría su debut en el futbol europeo, cumpliendo el sueño de dirigir en una de las ligas más importantes del mundo. Sin embargo, la decisión no ha caído bien en algunos sectores de la afición y en figuras como Hermosillo, quien considera que el momento y las circunstancias no son las adecuadas.

Ahora, Cruz Azul podría enfrentar un nuevo desafío en la búsqueda de un técnico que continúe el trabajo realizado por Anselmi, mientras que las críticas al estratega argentino continúan alimentando la polémica.