$!Casemiro, a un paso de reunirse con Messi: Inter Miami tendría cerrado su fichaje

El mediocampista brasileño pondría fin a su etapa en el Manchester United y llegaría al futbol estadounidense como agente libre, en una operación que reforzaría aún más el ambicioso proyecto encabezado por Lionel Messi .

La Major League Soccer podría sumar otra estrella de talla mundial. De acuerdo con información del periodista especializado Fabrizio Romano, Casemiro tiene un acuerdo verbal para convertirse en nuevo jugador del Inter Miami una vez concluya su participación en el Mundial 2026 .

Según el reporte, el entendimiento entre ambas partes habría quedado cerrado desde marzo y uno de los factores decisivos para el futbolista fue la posibilidad de compartir vestidor con el astro argentino, después de más de una década enfrentándolo en algunos de los partidos más importantes del futbol mundial.

La relación entre Casemiro y Messi estuvo marcada por una de las rivalidades más intensas de la última era del futbol. El brasileño fue pieza fundamental del Real Madrid que dominó Europa entre 2016 y 2022, mientras que el argentino era la gran figura del Barcelona.

Durante los Clásicos españoles, Casemiro se convirtió en el principal escudo defensivo del conjunto merengue y en uno de los encargados de intentar frenar la creatividad del rosarino en el mediocampo.

La rivalidad también se trasladó al plano internacional, con enfrentamientos entre Brasil y Argentina en partidos amistosos y en la Copa América.

De hecho, Lionel Messi es el futbolista al que más veces se ha enfrentado Casemiro a lo largo de su carrera profesional, con un total de 20 partidos entre ambos.

Ahora, el destino parece encaminarlos al mismo equipo. Si la operación se concreta de manera oficial, Casemiro y Messi compartirán vestidor por primera vez y se unirán a un plantel que ya cuenta con figuras como Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez.

La posible llegada del brasileño representaría un nuevo golpe mediático y deportivo para el Inter Miami, que continúa consolidándose como uno de los grandes protagonistas de la MLS y uno de los destinos favoritos para las grandes figuras del futbol internacional.