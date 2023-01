“Me gustaría dejar en claro que se trató de un evento privado y totalmente ajeno a mi profesión, por lo tanto quiero deslindar a la Liga MX y al club de futbol Cruz Azul de lo sucedido en aquella reunión”, dijo el jugador en su comunicado.

Domínguez aseguró que será un embajador de los valores que promueve el futbol mexicano y su equipo.

“Reconozco que esas imágenes no son las que México necesita, me he comprometido a convertirme en un referente que promueva los valores de la Liga MX y de mi club y a mantener un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la cancha”.