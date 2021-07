MÉXICO._ Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dio luz verde para que los Estadios de futbol de la capital del país (Estadio Azteca y Olímpico Universitario) puedan abrir sus puertas, pese al aumento de casos de coronavirus que vive la CDMX en los últimos días.

La mandataria fue muy clara al señalar que la prioridad de su gobierno es avanzar en la vacunación a la población y no retroceder al aplicar cierre de negocios.

“En nuestro caso no (habrá cierre de Estadios). No estamos cerrando ninguna actividad, creemos que ya en este momento el impacto económico que tuvo la pandemia ha sido muy duro, también para la Ciudad, por eso el objetivo es vacunar, ya no tenemos como objetivo disminuir ninguna actividad ni social ni económica ni cultural”, indicó Sheinbaum en la conferencia de prensa de este viernes.

Con ello, los inmuebles podrán albergar hasta el 25 por ciento de su aforo, debido a que la Ciudad de México se encuentra en semáforo epidemiológico color amarillo.

No se permitirá el acceso a grupos de animación, ni se permitirá la congregación de dichos grupos al interior del recinto.

Y es que cabe señalar que la siguiente semana inicia el torneo Apertura 2021, con Cruz Azul recibiendo al Mazatlán FC en el Estadio Azteca, mientras que los Pumas harán lo propio ante Atlas en el Olímpico Universitario; aunque ahora será decisión de los clubes decidir si abren sus puertas al público o no, debido a que la CDMX ya les ha dado la autorización.

La jefa de gobierno explicó este viernes que la CDMX se mantiene en semáforo epidemiológico color amarillo, ello por los casos de coronavirus que se siguen presentando. Y es que cabe señalar que hasta la noche del jueves, la CDMX reportaba 4 mil 400 casos de Covid-19, para así tener un acumulado de 722 mil 391.