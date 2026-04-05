César Montes marca con Lokomotiv, pero Spartak remonta en la Premier rusa

El defensa mexicano adelantó a su equipo al minuto 23 con un cabezazo tras un tiro de esquina ejecutado por Aleksey Batrakov, dejando atrás la marca de Alexander Djiku y firmando su tercer tanto de la campaña.

César Montes volvió a ser protagonista en el Lokomotiv de Moscú , aunque su gol no alcanzó para evitar la derrota frente al Spartak en la jornada 23 de la Liga Premier de Rusia .

El partido cambió de rumbo en la segunda mitad. Esequiel Barco empató al 66’ desde el punto penal y Pablo Solari selló la remontada al 83’ con un cabezazo en el área. Entre ambos goles, Yevgeny Morozov fue expulsado por doble amonestación, pero el Spartak supo imponerse con un hombre menos en los minutos finales.

Montes acumula dos goles consecutivos tras marcar en la goleada 5-1 sobre Akron Togliatti en la fecha anterior, además de haber anotado en el empate frente al mismo rival en octubre. Su aporte ofensivo refuerza su papel clave en el esquema de Juan Carlos Carcedo.

Con la derrota, Lokomotiv se mantiene en la tercera posición con 44 puntos, producto de 12 victorias, ocho empates y tres descalabros. El Spartak, por su parte, escaló al sexto lugar con 41 unidades. En la próxima jornada, el equipo de Montes recibirá al FC Dynamo Majachkalá el domingo 12 de abril, mientras que el Spartak visitará al Rostov, previo a su duelo de semifinales de Copa contra el Zenit.