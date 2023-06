“Terminé enojado y triste por lo demostrado, pero creo que no pasa por no sentir orgullo y amor por la camiseta. Es un proceso nuevo, hubo cambio de jugadores y de cuerpo técnico, obviamente el resultado no fue como nos hubiera gustado, pero no pasa por un tema de falta de disposición ni de ganas.

“Vienen muchos jóvenes, siempre los cambios generacionales son radicales, pero por lo menos internamente estamos bien, estamos tranquilos, estamos pensando más allá que en un simple torneo, estamos pensando en un proceso de dos o tres años”, externó el defensa del Ajax.