$!César Ramos mantiene vivo el sueño de un tercer Mundial

CULIACÁN._ El árbitro culiacanense César Arturo Ramos Palazuelos mantiene la ilusión de participar en la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, lo que representaría su tercera justa mundialista. El silbante, quien ya tuvo participación en Rusia 2018 y Qatar 2022, señaló que, aunque ha cumplido con los procesos establecidos, aún debe esperar la decisión final.

“Hicimos los protocolos, los seminarios y los esfuerzos, pero todavía hay que esperar para ver si se logra. Sería otro sueño, porque el muchacho de Culiacán, el del Parque Constitución, el chico de Cobaes, que tuvo que salir a buscar su sueño, lo vería hecho realidad. Sería algo espectacular. No se ha concretado nada, pero nunca se deja de aprender y seguimos creciendo”, expresó. Ramos Palazuelos también habló sobre las modificaciones al reglamento que se implementarán rumbo al Mundial de 2026, las cuales buscan mejorar el desarrollo del juego. “Hay modificaciones que ya se dieron a conocer y, a partir del 1 de junio, se explicarán para aplicarlas en el torneo. Son cambios pensados para el bien del juego”, comentó.