LONDRES._ El Chelsea de Thomas Tuchel amplió a 12 partidos su racha invicta, pero no logró pasar del empate sin goles ante el impredecible Leeds de Marcelo Bielsa, que cuando menos se esperaba sumó su primer empate desde noviembre, y dio alguna pista sobre cómo puede afrontar el Atlético su partido de Liga de Campeones del próximo miércoles.

Tuchel volvió a mostrar la profundidad de su plantilla. Hizo 6 cambios respecto a su último partido, puso sobre el campo a algunos de los rutilantes fichajes de los “bleus” (Ziyech, Havertz) y el Chelsea llevó la iniciativa, pero no controló el partido. Tuvo suficientes ocasiones para lograr una cómoda ventaja, pero también temió por su portería, pese a quedarse antes del descanso sin su ariete Patrick Bamford, sustituido en el 36 por el español Rodrigo Moreno.

Y eso que el viaje a Elland Road no debía suponer una complicación mayor para el victorioso equipo de Thomas Tuchel, invicto en 11 partidos desde la llegada del alemán, sobre todo si se tenía en cuenta el momento del rival, con cinco derrotas en sus últimos siete encuentros.

Kay Havertz, Christian Pulisic o Ben Chilwell desperdiciaron claras ocasiones, pero también Mendy salvó con la punta de los dedos un disparo de Raphinha al comienzo el segundo tiempo.

Y, como no podía ser de otra forma, Bielsa también dejó su impronta. En el 79, no le importó señalar al ex valencianista Rodrigo Moreno segundos después de que errase una ocasión, al sustituirle por Klich cuando tan sólo llevaba 43 minutos sobre el terreno de juego.

Con todo sobre el campo, con la entrada de Timo Werner en el ataque, los de Tuchel sin embargo no encontraron la forma de superar a al joven Meslier y sumaron un solo punto que les acerca menos de lo esperado a la tercera plaza. Y también le ofrece a Simeone alguna pista sobre lo que puede esperar en Stamford Bridge.

