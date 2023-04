LONDRES._ Chelsea y Liverpool se regocijaron este martes en sus carencias, exhibieron todos los problemas que han truncado sus temporadas y no pasaron de un anodino empate a cero que no sirve a ninguno de los dos equipos.

Y es que lo de los ‘Blues’ roza la tragicomedia. Nada más salir de vestuarios, Kovacic mandó a las nubes otro encontronazo con Alisson, pero el colmo de todos los colmos llegó unos minutos después, cuando Havertz falló un mano a mano contra Alisson, el balón rebotó, dio en el cuerpo del alemán y entró.

¿Fin de la maldición? No, el VAR vio que Havertz la tocó con la mano y lo anuló. Inexplicable ejercicio de mala suerte en Stamford Bridge que no pudieron reparar los minutos finales. El 0-0 no levanta los ánimos del Chelsea y tampoco sirve para mucho al Liverpool; el pensamiento de ambos es que al menos no perdieron. Una pobre actitud, pero que enmarca la temporada que están pasando ambos.

Al Chelsea ya solo le queda un test antes del Real Madrid, este fin de semana contra el Wolverhampton Wanderers.