MÉXICO._ Dos clubes de los 12 fundadores que se han trazado la creación de la Superliga podrían echar marcha atrás y bajarse del proyecto. Los involucrado serían el Chelsea y el Manchester City, según reportan medios británicos.

Y es que el futbol europeo ha sufrido una fuerte conmoción en las últimas horas, luego de que clubes como Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter de Milán, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid y Tottenham Hotspur, llegaron a un acuerdo para formar una nueva competencia, situación que solo ha generado un fuerte debate por su poca solidaridad con el resto de los equipos del Viejo Continente.

No obstante, según detalla el diario británico The Guardian, clubes como el Chelsea y Manchester City están analizando la posibilidad de bajarse del proyecto y no ser parte de los 12 equipo fundadores de la Superliga.

En el reporte se explica que al menos la mitad de los clubes están seguros con seguir el proyecto cueste lo cueste por las interesantes ganancias económicas que llegarían, mientras que el resto de los equipos apelan al tema económico y deportivo, y es de ese bando, al que pertenecerían los conjuntos británicos.

Por su parte, el también diario británico, The Times, explica que uno de los clubes de la Premier League (no se revela el nombre del club) estarían teniendo reuniones de emergencia con el fin de determinar si siguen o no con la idea de sumarse a la Superliga, ya que las críticas de su afición han calado, así como las contundentes posturas de la UEFA y la FIFA ante la posible creación de la competencia.