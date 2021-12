MÉXICO._ Los futbolistas mexicanos fueron piezas clave en sus equipos de la liga estadounidense. Sin embargo, los dos más importantes y que mostraron un rendimiento muy sobresaliente no pudieron trascender en la MLS. Javier “Chicharito” Hernández no pudo sostener a Los Ángeles Galaxy y Javier Eduardo “Chofis” López no fue suficiente para que San José Earthquakes enderezara el rumbo. Bajo estas circunstancias la MLS decidió no reconocerlos.

A pesar de que ambos jugadores fueron protagonistas de goles de alta factura y con gran importancia para sus clubes, esto no fue suficiente para que fuesen reconocidos por la organización de la liga de Estados Unidos.