Hernández destacó que se encuentra en un proceso de introspección, reconociendo su responsabilidad como figura pública. En sus palabras, manifestó su compromiso de mejorar y expresó gratitud hacia quienes, desde el respeto, le han señalado el impacto de sus declaraciones.

“Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado, a quienes con respeto me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona”.

El comunicado enfatiza su intención de actuar con respeto, humildad y responsabilidad, tanto en su vida privada como profesional.