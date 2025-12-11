Chicharito queda fuera de Chivas tras su segunda etapa en el club

El comunicado, difundido en redes sociales, agradeció al histórico dorsal 14 por su entrega y pasión en su segunda etapa con el Rebaño.

El Club Deportivo Guadalajara anunció oficialmente la salida de Javier ‘Chicharito’ Hernández , quien no seguirá en la plantilla para el Clausura 2026 de la Liga MX .

Hernández regresó a Chivas en enero de 2024, 14 años después de su primera salida. Su vuelta generó gran expectativa, pero en cuatro torneos de Liga MX registró apenas tres goles en 35 partidos (16 como titular). Sumando todas las competiciones, su cifra fue de cuatro anotaciones en 41 encuentros.

En lo colectivo, el Guadalajara no logró superar las semifinales del Clausura 2024. Posteriormente disputó un Play In en el Apertura 2024, alcanzó los cuartos de final en el Apertura 2025 y quedó fuera de la fase final en el Clausura 2025, terminando en la posición 11 de la tabla.

El comunicado del club resaltó la trayectoria de Chicharito: campeón con Chivas en el Apertura 2006, goleador del Bicentenario 2010, máximo anotador histórico de la Selección Mexicana con 52 goles y tres Copas del Mundo disputadas. Además, destacó su influencia en jóvenes futbolistas como Armando ‘Hormiga’ González, actual campeón de goleo de la Liga MX.

“El vínculo entre Chicharito y el club de sus amores perdurará para siempre... Javier, te deseamos el mayor de los éxitos en la ruta que emprendas de aquí en adelante”, expresó el comunicado.

Con esta salida, se cierra un ciclo que, aunque discreto en números, reafirma el legado de Hernández como uno de los grandes referentes del fútbol mexicano.