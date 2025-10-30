$!Chicharito y Omar Bravo no serán embajadores de Guadalajara en el Mundial 2026

Zapopan confirmó la exclusión de Omar Bravo como embajador de la Copa del Mundo 2026 en Guadalajara, debido a problemas recientes en su entorno. La decisión se suma a la aclaración sobre Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien seguirá solo bajo la designación de FIFA.

Juan José Frangie, Presidente Municipal de Zapopan, precisó que, pese al gran papel de Omar Bravo en el Mundial de Alemania, su situación actual le impide representarlos.

“Ahí tiene su problemita y su problemón, ¿no? Y que al final de cuentas, pues sí, no lo podemos incluir en la lista”, expresó Frangie.

La designación de embajadores para el Mundial 2026 ha sido un proceso continuo en Guadalajara, que ya cuenta con figuras destacadas. Entre los nombres confirmados figuran la clavadista olímpica Alejandra Orozco, la ex número uno del golf mundial Lorena Ochoa, y ex futbolistas tapatíos como Carlos Salcido y Fernando Quirarte.

La autoridad municipal de Zapopan también aclaró la situación de Javier ‘Chicharito’ Hernández, explicando por qué no figura entre los embajadores de la ciudad. Su ausencia se debe a que la FIFA lo tiene designado exclusivamente como su embajador.