$!Chicharito y Omar Bravo no serán embajadores de Guadalajara en el Mundial 2026

Zapopan confirmó la exclusión de Omar Bravo como embajador de la Copa del Mundo 2026 en Guadalajara, debido a problemas recientes en su entorno. La decisión se suma a la aclaración sobre Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien seguirá solo bajo la designación de FIFA.
Juan José Frangie, Presidente Municipal de Zapopan, precisó que, pese al gran papel de Omar Bravo en el Mundial de Alemania, su situación actual le impide representarlos.
“Ahí tiene su problemita y su problemón, ¿no? Y que al final de cuentas, pues sí, no lo podemos incluir en la lista”, expresó Frangie.
La designación de embajadores para el Mundial 2026 ha sido un proceso continuo en Guadalajara, que ya cuenta con figuras destacadas. Entre los nombres confirmados figuran la clavadista olímpica Alejandra Orozco, la ex número uno del golf mundial Lorena Ochoa, y ex futbolistas tapatíos como Carlos Salcido y Fernando Quirarte.
La autoridad municipal de Zapopan también aclaró la situación de Javier ‘Chicharito’ Hernández, explicando por qué no figura entre los embajadores de la ciudad. Su ausencia se debe a que la FIFA lo tiene designado exclusivamente como su embajador.
“Fue borrado porque lo traía la FIFA, solo por eso”, señaló la autoridad municipal. “La FIFA nos dijo que no lo fuéramos a nombrar embajador, pero la FIFA no ha decidido si él va a seguir o no seguirá. Él es embajador de la FIFA, no es embajador de Jalisco.”
Javier Hernández continúa como embajador del Mundial 2026, pero únicamente bajo la designación de la FIFA. Por esta razón, Guadalajara, su ciudad natal y sede mundialista, no pudo anunciarlo oficialmente como uno de sus embajadores, acatando las disposiciones de la organización del torneo.