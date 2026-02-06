$!Chivas conserva el invicto pese a fuerte cierre de Mazatlán

MAZATLÁN._ El líder general prácticamente terminó el juego pidiendo la hora. Chivas del Guadalajara derrotó 2-1 a Mazatlán FC y mantuvo e invicto, en la jornada 5 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en el estadio El Encanto. Todo el segundo tiempo fue dominado por la escuadra porteña sin alcanzar la igualada.







Sobre el tiempo agregado Luiz “Dudú” Teodora acarició el empate en una acción dentro del área, utilizando el recurso de un “taconcito”, solo que su disparo culminó en las manos del guardameta José “Tala” Rangel. Mazatlán siguió en el fondo del torneo sin puntos y Chivas llegó a 15 unidades.





A los Cañoneros les toca de visita en la siguiente fecha al visitar en la Comarca Lagunera a Santos de Torreón el próximo 15 de este mes, mientras que Guadalajara regresa a casa para el 14 de febrero en el “Clásico Nacional” frente Águilas del América. Chivas empezó a inclinar de su lado el juego desde el mismo primer tiempo.







No transcurría ni el minuto 2 de acción cuando la visita amenazó tras una pérdida de balón de Jordan Sierra al intentar salir con balón controlado; sin embargo, la jugada se diluyó por fuera de lugar. Guadalajara tenía el control del partido con la posesión de balón sin poder reflejar aún en el marcador.

Mazatlán intentó inquietar en la única que tuvieron en la primera parte, luego de anticiparse Sierra en un balón y cederlo con pase filtrado a Brian Rubio, quien sacó un disparó que pasó a un costado de la base izquierda del arquero José Rangel. El “Rebaño Sagrado” finalmente se hizo presente en el marcador al minuto 14 tras un tiro libre de Efraín Álvarez que se fue al fondo de la meta de Ricardo Rodríguez, después de que la barrera se abrió en el disparo.





El director técnico de casa, Sergio Bueno, mandó el primer ajuste del juego al enviar a la cancha a Jair Díaz en lugar de Omar Moreno, siendo el propio Díaz más adelante el que cometería una falta dentro del área. Roberto “Piojo” Alvarado cayó dentro del área en una jugada con Díaz, en la que el silbante central Vicente Reynoso a primera vista no vio la infracción, pero tras la revisión en el “VAR” decretó la pena máxima. Armando “Hormiga” González cobró desde los 11 pasos para poner el 2-0 en el minuto 29.









González tuvo dos minutos después el 3-0 en un buen servicio que terminó por desperdiciar al mandar el balón por encima de la portería de Rodríguez. Para la segunda parte vino la reacción de los locales al recortar la diferencia, después de una modificación de Sergio Bueno al mandar a la cancha al joven Said Godínez Jr. El ingreso del juvenil le dio mayor dinámica al cuadro y rápidamente lo cristalizaron con un soberbio cobro de tiro libre del panameño Yoel Bárcenas al minuto 55 de tiempo corrido.





