“En general en el equipo pues creo que el inicio no ha sido tan bueno, pero creo que Chivas es un buen rival para demostrar que somos capaces y salir a ganar”.

Paulina cuenta varios procesos con el equipo mazatleco, iniciando su formación en la Sub 18 y Sub 19 Femenil, esto dijo sobre ser tomada en cuenta ya con el primer equipo.

“Los profes siempre me han generado mucha confianza porque obviamente confían en mí y creo que se nota en los partidos cuando me dan la oportunidad, en ese sentido me he sentido muy arropada”.

La oriunda de Nayarit comentó sentirse tranquila al tener grandes compañeras en la zona defensiva que la han apoyado en cada partido.

“Son muy buenas jugadoras y pues eso me hace crecer como persona y jugadora, creo que he tenido un muy buen apoyo de todas ellas y gracias a ellas he crecido”.

Boletos

La afición mazatleca interesada en apoyar a las Cañoneras este podrá comprar sus boletos en las taquillas del estadio con un costo general de 50 pesos, así como también niños que formaron parte de Cañoneritos Kids y abonados, contarán con la promoción de entrada gratis, pasando a recoger su boleto en las taquillas del Estadio El Encanto.