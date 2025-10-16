Futbol
Chivas retira camiseta de su goleador histórico tras proceso judicial

El club sustituyó la pieza en su museo por un homenaje a los jugadores rojiblancos que han representado a México en Copas del Mundo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
16/10/2025 11:24
16/10/2025 11:24

GUADALAJARA._ El Club Guadalajara tomó medidas inmediatas luego de que su máximo goleador histórico, Omar “N”, fuera detenido y vinculado a proceso por presunto abuso sexual. La directiva decidió retirar del museo rojiblanco la camiseta con la que se destacaba su récord goleador.

En su lugar, el espacio fue ocupado por un homenaje a los futbolistas de Chivas que han defendido a la Selección Mexicana en distintas ediciones de la Copa del Mundo.

Entre ellos figura el propio Omar “N”, aunque su camiseta no fue exhibida junto con la del resto de los mundialistas rojiblancos.

La decisión busca preservar la imagen institucional del club y resaltar la trayectoria de otros jugadores que han llevado los colores del Rebaño Sagrado a la máxima justa del futbol internacional.

