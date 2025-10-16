$!Chivas retira camiseta de su goleador histórico tras proceso judicial

GUADALAJARA._ El Club Guadalajara tomó medidas inmediatas luego de que su máximo goleador histórico, Omar “N”, fuera detenido y vinculado a proceso por presunto abuso sexual. La directiva decidió retirar del museo rojiblanco la camiseta con la que se destacaba su récord goleador.

En su lugar, el espacio fue ocupado por un homenaje a los futbolistas de Chivas que han defendido a la Selección Mexicana en distintas ediciones de la Copa del Mundo.