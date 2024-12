“Tanto cariño de la gente quiero corresponderlo en el campo, que es donde mejor sé hacerlo. Desde el primer día me siento en deuda con el club y con los 40 millones de aficionados, ya quiero empezar a trabajar y a poner al equipo a la altura de sus exigencias.

“Mi idea de juego es que quiero ser protagonista, quiero ser proactivo y que el rival reaccione a lo que yo propongo. Vengo a un equipo grande, me imagino un equipo valiente, intenso, exigente y apasionado, quiero un equipo que sea un reflejo de lo que es su gente. Estar en muchos países me ha hecho mejor entrenador. Si Chivas me hubiera ofrecido 10 años, igual los hubiera aceptado”, fueron las primeras palabras de Óscar García.