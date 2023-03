PUEBLA._ La buena racha de Chivas se acabó en el Estadio Cuauhtémoc, a pesar de que fue mejor a lo largo del partido y de que generó las opciones suficientes para superar al Puebla. Un golazo de Gustavo Ferrareis, la mala puntería de los jugadores rojiblancos y los travesaños llevaron a La Franja a sacar un inesperado 1-0 que bajó a los rojiblancos de su nube.

Decir que el primer tiempo se jugó en la mitad del equipo enfranjado no es disparatado, ya que los dirigidos por Paunovic pasearon el balón a gusto, aunque no fueron capaces de encontrarse en la zona importante, en donde es claro que necesitan a un artillero que inquiete y jale marcas, algo que hoy no puede hacer Ronaldo Cisneros.

En el lapso, Miguel Jiménez fue un espectador más, mientras sus compañeros intentaban tejer alguna buena jugada que les ayudara a abrir el marcador, algo que se les complicó demasiado, ya que aún son erráticos en sus movimientos y en el estilo que buscan enarbolar.

Porque es claro que Chivas todavía es un laboratorio, en el que las ideas se van afianzando poco a poco. Ya tiene una buena intensidad , suele desplegar rápido y defenderse de una forma acorde, pero cuando se planta en la última zona lo hace a una alta velocidad que muchas veces le resulta contraproducente, ya que nos movimiento todavía no son bien asimilados.

La Franja, en cambio, está acostumbrado a ese tipo de partidos desde algunos torneos atrás, sabe sufrir y pegar en el momento justo, tal y como sucedió al minuto 39 cuando Gustavo Ferrareis se inventó una genialidad para abrir el marcador con un potente tiro que fue a dar al ángulo superior izquierdo de Miguel Jiménez. Fue la primera jugada del Puebla en el partido.

Con la desventaja, Puebla apostó a encerrarse en su zona baja, una idea sumamente desgastante que le hizo sufrir, porque Chivas fue incluso más constante en sus avances, de los cuales algunos de ellos fueron muy importantes.

Inclusive antes de que acabara el tiempo Víctor Guzmán estrelló un balón en el travesaño, además de que Alan Mozo sirvió un dulce al Charal Cisneros que no aprovechó, con el que sólo tenía que empujar el balón al arco.

Con el camino trazado, lo que correspondió a la visita fue desgastar a sus rivales y construir alguna buena jugada, ideal que estuvo cerca de alcanzar en un par de ocasiones en la parte complementaria.

En una, al minuto 73, Roberto Alvarado intentó una vaselina, pero Silva lo detuvo con sus grandes reflejos, y en otra Daniel Ríos sacudió el travesaño con un testarazo tras gran pase de Chicote Calderón.

Chivas ahí se dio cuenta que nada le saldría esta noche al frente e incluso se notó una importante baja de juego, hasta que Puebla llevó el partido a su final para sacar una inesperada victoria que enfría la ilusión de un pueblo que empezaba a creer.