“Chucky es un gran jugador, estoy muy feliz de que haya regresado y definitivamente nos ayudará en el próximo mes y medio”, comentó Bosz sobre la recuperación de Lozano. El mexicano tiene en mente nuevos retos, ya que en invierno viajará a San Diego para formar parte de la Major League Soccer (MLS).

Por otro lado, el técnico del PSV también se refirió a la situación de Luuk de Jong, quien no estará disponible para el encuentro ante el Groningen debido a un golpe sufrido durante el partido de Liga de Campeones contra el Girona. Aunque el capitán del PSV se reincorporó como suplente en el reciente enfrentamiento contra el NAC, Bosz explicó que aún no se encuentra en condiciones óptimas para jugar este fin de semana, pero su lesión no es grave. “Se está preparando para el partido contra el Shakhtar Donetsk”, señaló el entrenador.

En ausencia de De Jong, Ricardo Pepi, quien ha destacado en los últimos encuentros, ocupará nuevamente el puesto de titular en la delantera. Bosz respaldó las declaraciones del delantero estadounidense, quien se mostró dispuesto a ser el líder ofensivo del equipo. “Pepi es un delantero de primer nivel y tiene razón cuando dice que está preparado para ser el delantero del PSV”, comentó Bosz. Sin embargo, también dejó claro que De Jong sigue siendo su principal opción en ataque. “En este momento, Luuk de Jong es mi número uno”.