San Diego FC ha llegado a un acuerdo con el actual club de Lozano, el PSV Eindhoven de la Eredivisie, para traspasar al internacional mexicano al SDFC el 1 de enero del 2025.

Lozano permanecerá en el PSV Eindhoven el resto del 2024.

Lozano, ampliamente conocido como “Chucky”, se ha consolidado como uno de los extremos más dinámicos de este deporte. El oriundo de la Ciudad de México se unirá a San Diego después de una exitosa carrera en Europa y México, jugando para algunos de los mejores clubes internacionales como PSV Eindhoven de la Eredivisie, Napoli de la Serie A de Italia y CF Pachuca de la Liga MX de México.

“Es un honor unirme a San Diego FC como el primer Jugador Franquicia del Club”, dijo Lozano. “Es emocionante ser parte de la historia mientras construimos un club que competirá por campeonatos en la MLS. En todos los países en los que he jugado, siempre me he esforzado para dejar mi huella, y tener un impacto importante en San Diego y en la MLS es muy importante para mí.

“El proyecto y los planes del Club para la Academia Right to Dream de San Diego resonaron profundamente con la trayectoria profesional que he tenido en este deporte. Me identifiqué con el proyecto de inmediato y estoy seguro de que podremos ayudar a muchos jugadores juveniles de ambos lados de la frontera. Estoy más que emocionado y espero terminar el año fuerte con el PSV Eindhoven para después unirme al San Diego FC a principios del 2025”.

A lo largo de su carrera, el jugador de 28 años ha disputado más de 267 partidos en Europa a nivel de club en todos los tiempos, anotando 76 goles y registrando 43 asistencias en todas las competencias durante su etapa en el PSV Eindhoven y el Napoli.

Lozano ha ganado títulos en todos los clubes en los que ha jugado, incluidos los títulos del Clausura de la Liga MX 2016 y la Liga de Campeones de la Concacaf 2016-17 con Pachuca, los títulos de la Eredivisie 2017-18 y 2023-24 con el PSV Eindhoven, y los títulos de la Coppa Italia 2019-20 y la Serie A 2022-23 con el Napoli.

A nivel internacional, el extremo ha jugado 70 partidos con la Selección Nacional de México, anotando 18 goles y 12 asistencias en todos los tiempos para el Tricolor. Cabe destacar que Lozano ha representado a su país en el escenario más grande del mundo, disputando siete partidos y registrando un gol y una asistencia en todos los tiempos durante las Copas Mundiales de la FIFA 2018 y 2022.