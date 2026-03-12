Cincinnati golea 3-0 a Tigres en la ida de octavos de la Concacaf Champions Cup

FC Cincinnati dio un golpe de autoridad en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup al imponerse 3-0 sobre Tigres, resultado que complica seriamente las aspiraciones del cuadro mexicano de avanzar a la siguiente ronda.
El encuentro se inclinó desde temprano. Al minuto 6, un error en la salida de Nahuel Guzmán permitió que Kévin Denkey abriera el marcador con un remate sencillo. Tigres intentó reaccionar con aproximaciones de Juan Brunetta y Vladimir Loroña, pero la defensa local contuvo los intentos.
En el complemento, Cincinnati amplió la ventaja con un contragolpe letal al minuto 53, cuando Tom Barlow definió mano a mano frente a Guzmán para el 2-0. Ya en la recta final, Denkey firmó su doblete al minuto 79 con un disparo cruzado desde fuera del área que selló el 3-0 definitivo.
La derrota obliga a Tigres a buscar una remontada histórica en el Estadio Universitario el próximo 19 de marzo. Los felinos necesitan ganar por tres goles sin recibir anotación para forzar el alargue, o por cuatro tantos para avanzar directamente a los cuartos de final.
El resultado deja a Cincinnati con una ventaja sólida y a Tigres con la presión de responder en casa ante su afición, en un duelo que definirá su futuro en el torneo continental.