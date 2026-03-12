Cincinnati golea 3-0 a Tigres en la ida de octavos de la Concacaf Champions Cup

FC Cincinnati dio un golpe de autoridad en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup al imponerse 3-0 sobre Tigres, resultado que complica seriamente las aspiraciones del cuadro mexicano de avanzar a la siguiente ronda.

El encuentro se inclinó desde temprano. Al minuto 6, un error en la salida de Nahuel Guzmán permitió que Kévin Denkey abriera el marcador con un remate sencillo. Tigres intentó reaccionar con aproximaciones de Juan Brunetta y Vladimir Loroña, pero la defensa local contuvo los intentos.