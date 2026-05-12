$!Clausura 2026 Define Finalistas y Despierta Apuestas

El Clausura 2026 ya tiene a sus ocho clasificados rumbo a la Final del 24 de mayo, y la fase regular se decidió en la última jornada con varios giros que nadie tenía en la quiniela hace tres meses. Si rastreas ofertas de casas internacionales antes de cada serie, el codigo promocional 1xbet.ec suele aparecer en hilos comparativos donde los aficionados cruzan plataformas afines al fútbol latinoamericano. La Liguilla cierra la temporada antes del banderazo mundialista del 11 de junio, sin pausas y con dos fines de semana cargadísimos por delante.

Lo Que Dejó la Fase Regular del Clausura 2026

La última jornada movió las puntas de la tabla más que el centro y dejó este orden definitivo rumbo a los cuartos. ●Pumas (1°), robó el liderato a Chivas en la última jornada y nadie lo daba ahí seis semanas atrás ●Chivas (2°), dominó la tabla durante meses y se quedó cerca ●Cruz Azul (3°), paso estable y llave cómoda en cuartos ●Pachuca (4°), fijo en zona alta desde la mitad del torneo ●Toluca (5°), el bicampeón vigente arranca desde la mitad de tabla ●Atlas (6°), boleto sellado a contracorriente ●Tigres (7°), clasificación con baches pero adentro ●América (8°), último boleto tras un semestre que no leía bien hasta finales de abril El último torneo donde los cuatro grandes coincidieron en Liguilla fue el Guard1anes 2020, y por eso el cuadro de cuartos se prendió desde el sorteo.

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Las eliminatorias condensadas en dos fines de semana dejaron a los pronósticos sin margen, y la concentración del Tri arrancada el 6 de mayo sacó a los seleccionados de cancha, añadiendo una capa extra al cálculo de cuotas para semis y final. Utilice el código promocional 1x_3831408 durante el registro en el sitio de 1xBet para obtener la oportunidad de aumentar el bono máximo en el primer depósito. El monto del bono y las condiciones de apuesta dependen del país de registro, por lo que antes de realizar el primer depósito, asegúrese de familiarizarse con las reglas de acreditación de bonos en el sitio oficial. En cuartos, el morbo eclipsó al favoritismo de tabla. Pumas-América y Chivas-Tigres acapararon los focos, y a las semifinales llegan con narrativas armadas que pesan más que cualquier diferencia de puntos en la fase regular.

Calendario y Formato Hacia el Trofeo

La Liga MX ajustó el formato eliminatorio para no chocar con la Copa Mundial 2026. Sin Play-In y con la corona entregada antes del 11 de junio, el cuadro quedó más apretado de lo habitual. El criterio de empate global se mantiene en cuartos y semis con la ventaja del mejor posicionado en la tabla regular, mientras la final sí va a tiempos extra y eventualmente penales.

La presencia de Tigres y Toluca en las semifinales de la Concacaf Champions Cup obligó a abrir respiros poco habituales entre series. Los horarios definitivos por jornada quedan publicados en el calendario oficial de la Liga BBVA MX.

Lo Que Viene Tras Levantar el Trofeo