“Claro que ha mejorado la Liga porque ha crecido mucho más, pero de repente te topas con historias en otros clubes claramente no tan en el reflector donde te dicen ‘teníamos un presupuesto mínimo de 250 mil pesos al mes para plantillas de jugadoras y ya me dijeron que esto que tengo me lo van a reducir ahora un 30 por ciento más o algo similar para el siguiente torneo’”, apuntó López Yrigoyen.

“El salario subió a 15 mil porque a mí me pretendió el América, de ahí me fui a Pachuca y me subieron un poquito más, como a 18 mil pesos al principio y ya de ahí subió de 20 a 25 mil, estuve ahí tres años y luego llegué a Cruz Azul y estaba más o menos como en 20 mil y 22 mil pesos”, explicó.

“No te dan prestaciones de ley ni las vacaciones entran porque es un trabajo distinto. No sé cómo sea el esquema de pago de todos los clubes, hay unos que te depositan si estás en nómina, hay otros que no y que pagan con sobrecito. En teoría sí tienes seguro por lesión, pero pues la verdad es que igual ahí, dependiendo del club, te lastimas y es un albur, te puede ir muy bien o muy mal. A la mayoría de los casos no les va tan bien. Si no eres una jugadora de mucho peso pues ahí se puede quedar tu carrera a pesar de que tengas seguro”, reveló López Yrigoyen.

La ex futbolista de la Liga MX Femenil anunció su retiro de las canchas el pasado 4 de junio del año en curso a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, en el que destacó que “el futbol siempre ha sido, para bien o para mal, algo inherente a mí y a mi forma de concebir, ver y vivir la vida [...] Si bien he vivido estos últimos cinco años ‘el sueño’ de ser futbolista profesional, los últimos torneos no he sido feliz haciéndolo. Hay algo que simplemente no termina por sentirse bien en mí y al final, cuando dejas de amar lo que haces, pierde sentido hacerlo”.

A lo largo de la existencia de la Liga MX Femenil varias jugadoras han alzado la voz en contra de los sueldos que se pagan a las mujeres dentro del futbol en México, tal es el caso de Daniela Pulido, exjugadora del Guadalajara, que en diciembre del 2020 expuso que en Chivas entró ganando 2 mil 500 pesos y su sueldo incrementó a 4 mil pesos por lo que tenía que recurrir a utilizar transporte público.

Al de Pulido se sumaron los nombres de Balbina Treviño, ex portera de Rayadas, que denunció en marzo del 2021 vía Twitter la disparidad salarial dentro de la Liga luego de que una de sus compañeras de primera división le compartiera que no había podido pagar todos los servicios; y el de Alicia Cervantes, delantera de Guadalajara, que expuso a Rafa Márquez por ofrecerle un aumento de mil 500 a 3 mil pesos mensuales para que regresara a Atlas; entre otras.

La lista es larga.