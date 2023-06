Cocca fue cuestionado sobre la posibilidad de que alguno de los jugadores se hayan quejado del poco descanso que han tenido, por lo que señaló que se trata solo de rumores y no hay información veraz.

“¿Qué futbolista dijo eso?¿Qué nombre? (...) cuando empezamos con versiones periodísticas no, ahí ponen el nombre de quién lo dijo y si algún jugador se quiere ir, que digan que nombre y qué jugador. La información tiene que ser veraz, si no yo no pierdo el tiempo”, dijo el técnico en conferencia de prensa.

“Los jugadores están todos concentrados con ganas, queriendo revertir esta situación todos juntos, dolidos. La forma de encarar esto es atravesarlo, sacando buenas conclusiones y tratando de no cometer los errores que cometimos en el partido contra Estados Unidos”, añadió sobre el tema.

Además señaló que este domingo ante Panamá, en el duelo por el tercer lugar, hará algunos cambios en su alineación a diferencia de la semifinal ante Estados Unidos.

“Ahora van a tener posibilidad algunos jugadores que no la habían tenido en los partidos anteriores, ahí está la chance. Hay mucha motivación y ganas de hacer las cosas bien”, agregó.

A pesar de que Cocca dejó claro que no hay jugadores que intenten dejar al equipo, aceptó que sí hay molestia por la logística que se realiza en Las Vegas, al tener lejanas las canchas de entrenamiento.

“Sí, muchos me han dicho eso. Lo bueno es eso, que nos lo hemos dicho en la cara. Tener las respuestas y poder evacuarles las preguntas es muy importante; sí está lejos del lugar de entrenamiento, la cancha donde nos habían mandado no era la que a nosotros nos gustaba y para nosotros entrenar es muy importante; sí son largos los entrenamientos porque para nosotros es muy importante que los jugadores entiendan la idea de juego”.

(Con información de XEU Deportes)