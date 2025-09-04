$!Colombia, Uruguay y Paraguay aseguran su boleto al Mundial 2026

Con una actuación contundente en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, la Selección Colombia derrotó 3-0 a Bolivia y selló su pase al Mundial 2026. Los goles fueron obra de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, en una noche redonda para el equipo de Néstor Lorenzo. Con este resultado, Colombia alcanza los 25 puntos y se ubica en la quinta posición de la tabla, asegurando su séptima participación en una Copa del Mundo. Su historial incluye presencias en Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 —donde alcanzó los cuartos de final— y Rusia 2018.

La Verde, por su parte, quedó en octavo lugar con 17 unidades y deberá vencer a Brasil en casa en la última jornada, además de esperar que Venezuela no sume ante Colombia para aspirar al repechaje. Uruguay impone su jerarquía en Montevideo En el Estadio Centenario, Uruguay también logró su clasificación al Mundial tras vencer 3-0 a Perú. Rodrigo Aguirre abrió el marcador de cabeza al minuto 14, seguido por un potente disparo de Giorgian de Arrascaeta al 58. Federico Viñas cerró la cuenta al 80, aprovechando errores defensivos del conjunto peruano.

Con 27 puntos, la Celeste dirigida por Marcelo Bielsa se convierte en el cuarto clasificado directo por Conmebol y estará en su decimoquinta Copa del Mundo. Perú, que aún soñaba con el repechaje, quedó sin opciones tras esta derrota. Paraguay tiene cita mundialista Paraguay formalizó este jueves en Asunción, en la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas, su regreso a un Mundial de futbol, una cita que cumplió por última vez en 2010, cuando Sudáfrica acogió el torneo.