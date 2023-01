Miguel Hernández, quien concluyó su carrera como árbitro asistente tras Qatar 2022, brindó las siguientes palabras:

“A mí solo me queda agradecer a la FMF y a la Comisión de Árbitros, todo el tiempo que me brindaron su apoyo para poder cumplir como árbitro asistente, esto rindió en mi muchas satisfacciones, conocimiento y experiencia. Haber vivido una Copa del Mundo y repetir en Qatar fue más que un sueño, algo que me llevo en el corazón para disfrutar y compartir con mis seres queridos. Agradecer a mi equipo de trabajo, por todo el apoyo que me brindaron; su amistad me permitió disfrutar este último torneo como si fuera un niño, gracias a mi familia”.

Alberto Morín se mostró contento por los resultados obtenidos en Qatar.

“No tengo más que palabras de agradecimiento. El objetivo siempre fue muy alto y claro, desde que dieron la lista oficial, teníamos el objetivo de trascender y fuimos paso a paso, con el apoyo de la FMF, la Comisión y la Liga. Nos sentimos muy apoyados y arropados, llegamos a un gran resultado”.

Asimismo, Fernando Guerrero se dijo orgulloso de pertenecer al gremio arbitral y la FMF.

“Nos han dado todas las herramientas para que nosotros podamos desarrollarnos de la mejor manera. Todos somos parte fundamental de esta industria deportiva y les quiero agradecer porque me permitieron cumplir un sueño por el que estuve trabajando por muchos años. Sigo emocionado, no me cae el veinte de que pude estar en tantos partidos en un Mundial, que pude ser partícipe de una final histórica, me siento muy orgulloso”.

El central César Ramos agradeció a todos los involucrados que trabajaron para lograr las metas obtenidas en Qatar.