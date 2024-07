El futbol mexicano atraviesa una crisis a nivel selección: no superó la fase de grupos en el Mundial Qatar 2022, no ha ganado la Liga de Naciones de la Concacaf, no calificó a los Juegos Olímpicos París 2024 y no avanzó a los cuartos de final de la Copa América 2024. Una de las acciones implementadas para revertir el problema es el regreso de la Regla de Menores en la Liga MX.

Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, anunció el pasado 19 de junio una serie de cambios en el reglamento y la estructura del balompié profesional con el fin de mejorar la situación actual del futbol mexicano. Entre ellos la norma que obliga a los clubes a alinear jugadores no mayores de 19 años, la cual estuvo activa entre 2005 y 2011.

Con la Regla de Menores, los equipos de la primera división deben registrar por torneo mil minutos de competencia con futbolistas de la categoría 2005 o inferior, serán válidos tanto partidos de la temporada regular como de la liguilla, sin embargo, por cotejo se contabilizará máximo 180 minutos.

“A partir del próximo torneo Apertura 24, regresa de manera oficial la Regla de Menores, misma que tuvimos del 2005 al 2011, periodo en el cual aparecieron y se consolidaron figuras como Guardado, Héctor Moreno, Chicharito, Javier Aquino, Memo Ochoa y muchos más. Y fue justo en ese periodo de impulso a los jóvenes en que México logró el oro olímpico, el tercer lugar en el Mundial Sub 20, el campeonato Panamericano en Guadalajara y una generación que fue base para los Mundiales de Brasil y Rusia”, explicó Mikel Arriola durante el anuncio.