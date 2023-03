MÉXICO._ Diego Cocca, entrenador de la Selección Nacional de México, dio a conocer este jueves 2 de marzo su primera convocatoria; con esta lista debutará el jueves 23 de marzo contra Surinam en la Fase de Grupos de la Nations League. Se trata de 34 jugadores y con estos además se enfrentará a Jamaica.

Esta amplia lista de convocados se da debido al trajín que tendrá la plantilla, ya que varios militan en el futbol europeo; sin embargo, en esta primera cita no hay un recambio importante en el equipo, pues repiten 20 de los 25 seleccionados que estuvieron en el Mundial de Catar 2022.

Cabe destacar que en este listado aparecen los sinaloenses Héctor Moreno (Culiacán), Érick Gutiérrez (Ahome), Gilberto Sepúlveda (Guasave) y Luis Romo (Ahome.

“Es un lista de 34, porque creemos conveniente que la cantidad es buena para no desgastar tanto a los jugadores y como no me conocen, tener tiempo para convivir y que me conozcan”.