Con goles de Casemiro y Martinelli, Brasil remonta ante Japón y está en octavos de final

Aunque por varios minutos la Selección de Brasil estuvo abajo en el marcador, con un agónico gol que consiguió Gabriel Martinelli, el conjunto sudamericano logró un increíble remontada para avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 tras vencer 2-1 a Japón.

Ahora, lo pupilos de Carlo Ancelotti deben esperar a su siguiente rival, el cual saldrá del duelo que disputarán este martes Costa de Marfil y Noruega.

La Verdeamarela y los Samurai Blue protagonizaron uno de las primeras mitades más entretenidas de la presente Copa del Mundo. Pues más allá del dominio del balón y el juego propositivo de la Canarinha, terminó por ser la escuadra asiática la que abrió el marcador.

Los dirigidos por Ancelotti contaron con un claro dominio en la posesión de la pelota. Incluso emocionaron a la afición sudamericana con algunas oportunidades generadas por Bruno Guimarães, Matheus Cunha y Vinicius Jr.

No obstante, la gran sorpresa llegó al minuto 29 con el gol de Kaishu Sano. Danilo se equivocó con un trazo errado que Sano recuperó con eficacia y llevó la pelota hasta los linderos del área de Allison. Fue aquí donde finalmente fulminó al arquero del Liverpool con un elegante y bien colocado disparo que perforó las redes de Brasil.

Al minuto 53, Japón se salvó del gol brasileño. Después de un feroz ataque de la Canarinha, Vinicius Jr cabeceó con dirección a portería; sin embargo, el trazo impactó en Takehiro Tomiyasu e instantes más tarde Daichi Kamada reventó la pelota fuera de su portería.

No obstante, tan solo 3 minutos más tarde se erigió la figura de Casemiro para poner tablas en el marcador. Gabriel Magalhaes envió un destacado centro al área chica y el ex jugador del Manchester United definió con tranquilidad para poner el 1-1 gracias a un cabezazo certero.

Después de unos minutos finales sumamente trabados, Brasil logró encontrar la luz mediante un gol de último minuto por parte del extremo del Arsenal: Gabriel Martinelli. Al 90’+6, Bruno Guimarães logró asistir a Martinelli dentro del área y el artillero sudamericano definió con un poderoso disparo cruzado.

De esta manera, la selección de Japón se despidió de la Copa del Mundo 2026 después de haber enamorado a propios y extraños con su destacado orden y estilo de juego. Por su parte, el sueño de Brasil continúa y ahora esperan al ganador de Costa de Marfil y Noruega para medirse ante ellos en los octavos de final.