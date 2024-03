SALERNO._ El Lecce acabó este sábado con una racha de cinco partidos sin perder y tomó cierta distancia con el descenso con una ajustada victoria ante el Salernitana (0-1), provocada por un autogol de eslovaco Norbert Gyomber que, salvo milagro, condena a los de Salerno al descenso.

Pocas cosas están claras en esta Serie A. Quizá las dos más claras sean el ganador, que será el Inter, y el colista, que salvo milagro será un Salernitana que está a 10 puntos de la salvación a falta de 10 jornadas.

No ha sido una temporada fácil para los de Salerno, cuyas opciones de salvación pasaban por el duelo ante un Lecce que llegaba con nuevo entrenador y en crisis de juego. Pero ni jugar en casa ayudó a los del mexicano Guillermo ‘Memo’ Ochoa, quien de forma atípica fue suplente.

Fue cruel el partido para los locales porque ni si quiera el Lecce fue capaz de marcar gol, sino que fue un tanto en propia meta de Gyomber al intentar despejar en el minuto 17 un centro lateral peligroso de los visitantes.

No quiso rendirse el Salernitana, que no gana desde el pasado 30 de diciembre en la Serie A, en uno de los dos únicos partidos que ha vencido. Tuvo más de un 70 por ciento de posesión y tiró más veces entre los tres palos que el Lecce, pero no fue suficiente.

Son 19 derrotas y 59 goles en contra, lo que le convierten en la peor defensa de la temporada. La salvación sería, a estas alturas, un milagro.

El Lecce, por su parte, estrenó con una importante victoria a Luca Gotti como entrenador tras el despido de Roberto D’Aversa por agredir a un jugador del Hellas Verona la pasada semana. Los tres puntos colocan al equipo decimotercero con 28, cuatro más que lo que marca el descenso.