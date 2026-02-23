Con un gol de Moise Kean, Fiorentina hundió al Pisa

Moise Kean anotó por tercer partido consecutivo para que la Fiorentina derrotase el lunes 1-0 a Pisa y salir de la zona de descenso de la Serie A.

El resultado elevó a la Fiorentina al puesto 16 y la sacó de la zona de descenso por primera vez en meses. “La Viola” acumula la misma cantidad de puntos que Cremonese y Lecce, pero quedó por encima de ambos por una mejor diferencia de goles.

Pisa, un equipo con apenas una victoria en toda la temporada, marcha penúltimo con los mismos puntos que el colista Verona. Ambos clubes estaban a nueve puntos de la salvación con 12 partidos por disputar.

Kean venía de marcar en los partidos contra contra Torino y Como. Abrió la cuenta a los 13 minutos con un remate desde corta distancia, después de que un disparo desviado le quedó servido a sus pies.

Nícolas Andrade, el arquero brasileño de Pisa, realizó varias atajadas de mérito.

Fue la segunda victoria seguida de Fiorentina.

Pisa acumula 15 partidos sin ganar en la liga.

Otro resultado

Bologna 1-0 Udinese