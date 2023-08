Inter Miami, de Lionel Messi y compañía, recibe al Charlotte FC en el DRV PNK Stadium, en lo que pinta también para ser un buen duelo.

En el GEODIS Park, Nashville y Minnesota se verán las caras; ambos cuadros dejaron fuera a mexicanos y en tanda de penales, ya que los primeros lo hicieron ante América y los segundos contra Toluca. El último duelo es el Philadelphia vs. Querétaro en el Subaru Park.

En las Semifinales se enfrentarán el ganador del LAFC vs. Rayados y el vencedor del Nashville vs. Minnesota, mientras que la otra llave pondrá enfrente a los que se lleven las series entre Inter Miami vs. Charlotte FC y Gallos Blancos vs. Philadelphia.

Partidos de Cuartos de Final de la Leagues Cup

LAFC vs. Monterrey

Minnesota United vs. Nashville

Philadelphia Union vs. Querétaro

Inter Miami vs. Charlotte

¿Qué días se jugarán los cuartos de final?

Los duelos de Cuartos de final de la Leagues Cup 2023 se jugarán en su totalidad el próximo viernes 11 de agosto.