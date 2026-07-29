$!Conalep Mazatlán se adueña del Nacional Global Cup México 2026

El título del cuadro porteño se dio en la categoría 2007-2008 bajo la dirección técnica de Sergio Flores y Efrén Palacios.

Conalep Mazatlán FC puso su nombre en alto al proclamarse campeón del Torneo de Futbol Nacional Global Cup México 2026 , tras vencer en la final por marcador de 2-1 a Real Fátima de Jalisco , en Guadalajara, Jalisco.

El equipo mazatleco llegó al duelo decisivo, luego de superar por la mínima diferencia 1-0 a Veracruz-Toluca en la ronda de semifinales, demostrando solidez defensiva y un futbol ordenado durante todo el certamen.

En el partido por el campeonato, Gustavo Román y Alan Tirado marcaron los goles que le dieron el título al representativo sinaloense.

Una de las acciones decisivas llegó en el primer tiempo cuando el arquero José Luis Gómez atajó un penal que evitó el empate y mantuvo con vida a su equipo en el momento más complicado del encuentro.

Además del gran trabajo colectivo, Max “El Búfalo” Flores fue uno de los futbolistas más destacados del torneo gracias a su constante aporte en ambos lados de la cancha.

Conalep Mazatlán también se reflejó en los reconocimientos individuales, después que José Luis Gómez fue distinguido como el portero menos goleado, mientras que Alan Tirado se consagró como campeón de goleo, coronando una actuación sobresaliente.