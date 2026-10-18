Concordense Paul Aguilar sufre aparatoso accidente automovilístico en Michoacán; se encuentra fuera de peligro

YURÉCUARO._ El entorno del futbol mexicano se volcó en muestras de apoyo para Paul Aguilar, histórico ex jugador de las Águilas del América y de la Selección Mexicana, luego de que sufriera un aparatoso accidente automovilístico durante la noche del sábado 17 de octubre sobre la carretera federal 110 en territorio michoacano.

El percance ocurrió alrededor de las 23:47 horas a la altura del kilómetro 16, en el tramo comprendido entre Estación Patty y Vista Hermosa, dentro del municipio de Yurécuaro.

La camioneta BMW en la que viajaba el ex lateral derecho perdió el control, cayó desde un puente y terminó volcada a un costado de las vías del tren, sufriendo severos daños en la carrocería que impidieron la apertura inicial de las puertas.

Elementos de rescate y Protección Civil acudieron al lugar del incidente para auxiliar al ex futbolista originario de Concordia, Sinaloa, quien fue extraído del vehículo en estado semiconsciente y con diversas heridas.