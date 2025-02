MAZATLÁN._ Los equipos de Mazatlán FC sacaron la casta al llevarse títulos en las categorías Sub 13, Sub 14, Sub 15 y Sub 17 varonil, así como Sub 18 Femenil, en la Copa Mazatlán 2025, modalidad Futbol 11.

Los conjuntos de la Armería fueron contundentes y sacaron la mejor parte en los duelos finales, dando muestra de su buen futbol y calidad.