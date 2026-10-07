$!Contrastes en el adiós de dos eras: Lionel Messi se despide ovacionado y Cristiano Ronaldo rompe con Portugal

Las trayectorias de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo firmaron sus páginas finales a nivel de selecciones nacionales a través de pasajes diametralmente opuestos.

Mientras el atacante argentino vivió un emotivo "último tango" arropado por la afición en Buenos Aires, la superestrella portuguesa protagonizó un amargo quiebre con el cuerpo técnico de la escuadra lusa durante la ventana internacional de la UEFA Nations League.

La doble despedida marca el cierre definitivo de la época más competitiva en la historia del fútbol mundial, en la que ambas figuras dominaron el escenario internacional y se repartieron múltiples Balones de Oro durante más de una década.

La fiesta en el Monumental y la fractura en la concentración lusa

Los dos máximos referentes del balompié contemporáneo cerraron sus etapas en contextos antagónicos:

Despedida soñada para Messi: Tras anunciar su retiro de la Albiceleste el pasado agosto, el capitán argentino disputó su partido número 208 con la selección en la victoria 3-0 sobre Benín. Ante 85 mil espectadores en el Estadio Monumental, marcó su gol 126 y cerró un ciclo histórico de más de 20 años en el que conquistó dos Copas América y un Mundial.

Ruptura de Cristiano Ronaldo: A sus 41 años, el delantero abandonó precipitadamente la concentración en Copenhague tras ser enviado al banquillo ante Noruega y enterarse de que tampoco alinearía como titular contra Dinamarca. Cristiano acusó al seleccionador Jorge Jesus de "incumplir su palabra", aunque posteriormente admitió en sus redes sociales que no debió dejar al equipo de esa manera.

Puntos de encuentro y respeto: Pese a las diferencias en sus salidas, ambas figuras mantuvieron siempre un profundo respeto mutuo que impulsó sus carreras deportivas a lo largo de sus enfrentamientos tanto en LaLiga como en los torneos continentales.