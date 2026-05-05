Convocan para el ‘Mundialito Imdem, Domina tu Cancha’, en Mazatlán

Con la finalidad de impulsar el talento deportivo local mediante actividades recreativas y competitivas, el Imdem presentó la convocatoria “Mundialito Imdem, Domina tu Cancha”.

El evento se llevará a cabo del 7 de mayo al 25 de junio, en un horario de 16:30 a 18:30 horas, donde las y los participantes demostrarán sus habilidades con el balón en pruebas como dominadas, tiros al poste y al travesaño, tiro a gol en miniportería, tiro de precisión y tiro dentro del aro.

Las etapas eliminatorias se desarrollarán en distintas canchas de la ciudad, iniciando en Lomas del Ébano y continuando en La Foresta, Pradera Dorada, Vistas del Mar, Francisco Villa, López Mateos y Esmeralda; mientras que la gran final tendrá lugar el 25 de junio en la Unidad Deportiva Sahop.

El “Mundialito Imdem” será gratuito y contará con las categorías Osos-Infantil, Juvenil “A” y Juvenil “B”, en rama mixta, promoviendo la inclusión y la participación de niñas, niños y jóvenes.

Las inscripciones están abiertas en las oficinas del Instituto Municipal del Deporte Mazatlán, ubicadas en avenida Ejército Mexicano 350, colonia Tellería, C.P. 82017, Mazatlán, Sinaloa, así como en las sedes del evento antes del inicio de cada jornada.

Para más información, consulta la convocatoria en el siguiente enlace: https://imdem.mazatlan.gob.mx/download/convocatoria-mundialito-imdem-domina-tu-cancha-2026/